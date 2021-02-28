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«Валенсия» без Черышева проиграла «Хетафе»

00:55
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«Валенсия» в матче 25-го тура чемпионата Испании уступила «Хетафе» со счетом 0:3.

Отличились Мауро Арамбарри, Хайме Мата и Карлес Аленья. На 51-й минуте встречи валенсийцы остались вдесятером после удаления Муктара Диакаби. Российский полузащитник гостей Денис Черышев пропустил встречу из-за травмы.

После этого матча «Валенсия» и «Хетафе» имеют по 27 очков и занимают 14-е и 13-е места в турнирной таблице.

Чемпионат Испании. Лига 1

25-й тур

«Хетафе» — «Валенсия» — 3:0 (1:0)

Голы: Арамбарри, 39 (1:0). Мата, 55 (2:0). Аленья, 87 (3:0).

«Хетафе»: Сория, Ньом (Тимор, 85), Суарес, Даконам, Кабако (Шакла, 64), Оливера, Максимович, Арамбарри (Аленья, 85), Кукурелья, Мата (Кубо, 85), Энес Унал (Кучо Эрнандес, 73).

«Валенсия»: Силлессен, Васс, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Диакаби, Коррейа, Солер (Олива, 81), Рачич (Гамейро, 68), Ли Кан Ин, Муса (Гильямон, 54), Гомес (Кутроне, 81).

Предупреждения: Коррейа, 6. Энес Унал, 13. Даконам, 29. Кабако, 31. Кукурелья, 57. Ньом, 76. Хосе Гайя, 76.

Удаление: Диакаби, 51.

Судья: Фигероа Васкес (Испания).

27 февраля. Хетафе. Стадион «Колисеум Альфонсо Перес».

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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