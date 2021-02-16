Джанлука Ди Марцио: Алаба перейдет в «Реал»

Защитник «Баварии» Давид Алаба перейдет в «Реал», сообщает 16 февраля сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. В этот же день футболист объявил, что покинет немецкий клуб по окончании сезона.

По данным источника, футболист подпишет четырехлетний контракт с зарплатой 10 миллионов евро в год после уплаты налогов.

28-летний австриец пришел в «Баварию» в 2008 году. За 12 лет футболист стал девятикратным чемпионом Германии, двукратным победителем Лиги чемпионов, шестикратным обладателем Кубка страны и выиграл клубный чемпионат мира.

В текущем сезоне он провел 29 матчей за «Баварию» и забил два мяча при двух голевых передачах.