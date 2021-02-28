Защитник «Барселоны» Жерар Пике остался доволен результатом матча 25-го тура чемпионата Испании с «Севильей» (2:0).

«Рады, что смогли провести хороший матч. В последнее время было много неприятных моментов, но в этот раз мы можем гордиться собой. В матче с «Севильей» мы показали, что все еще живы. У нас есть силы бороться. Сейчас все неидеально, но я верю в команду. Все проблемы у нас в голове», — цитирует Пике Marca.

После 25 туров ла лиги «Барселона» набрала 53 балла и заняла 2-е место в турнирной таблице. «Севилья» с 48 очками располагается на 4-й позиции. 3 марта команды снова встретятся в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.