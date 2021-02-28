Пике — о матче с «Севильей»: «Барселона» показала, что все еще жива»
Защитник «Барселоны» Жерар Пике остался доволен результатом матча 25-го тура чемпионата Испании с «Севильей» (2:0).
«Рады, что смогли провести хороший матч. В последнее время было много неприятных моментов, но в этот раз мы можем гордиться собой. В матче с «Севильей» мы показали, что все еще живы. У нас есть силы бороться. Сейчас все неидеально, но я верю в команду. Все проблемы у нас в голове», — цитирует Пике Marca.
После 25 туров ла лиги «Барселона» набрала 53 балла и заняла 2-е место в турнирной таблице. «Севилья» с 48 очками располагается на 4-й позиции. 3 марта команды снова встретятся в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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