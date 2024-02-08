Конте предложил свои услуги «Барселоне»

Экс-тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте готов возглавить «Барселону», сообщает Sport.es.

По информации источника, 54-летний итальянец сам предложил свои услуги каталонскому клубу, но пока не получил ответа.

Конте покинул «Тоттенхэм» в марте прошлого года. С того момента он является безработным. Ранее специалист тренировал «Интер», «Челси», сборную Италии, «Ювентус», «Сиену», «Аталанту», «Бари» и «Ареццо».

Действующий тренер «Барселоны» Хави 27 января объявил, что покинет клуб по окончании сезона. Хави возглавляет каталонцев с ноября 2021 года.