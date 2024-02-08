Тренер «Жироны» назвал условие, при котором клуб станет чемпионом Испании

Главный тренер «Жироны» Мичел высказался о шансах своей команды на чемпионство в нынешнем сезоне.

В субботу, 10 февраля, в рамках 24-го тура ла лиги каталонцы проведут матч с прямым конкурентом за титул — мадридским «Реалом». Игра пройдет в столице Испании. Начало — в 20:30 мск.

«Победа над «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» была бы очень особенной. Даже если мы обыграем «Реал», мы не сможем говорить о победе в ла лиге. В глобальном плане это дало бы нам большой толчок вперед, но для победы в чемпионате нужно набрать 90 очков», — заявил Мичел во время предматчевой пресс-конференции.

На данный момент «Жирона» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 56 очков. Отставание от лидирующего «Реала» составляет два очка.