Тебас: «Если «Реал» приобретет Мбаппе и Дэвиса, у клуба все равно будет отличная финансовая ситуация»

Президент ла лиги Хавьер Тебас поделился мнением по поводу слухов о возможном переходе в «Реал» нападающего Килиана Мбаппе и защитника Альфонсо Дэвиса.

«Альфонсо Дэвис и Килиан Мбаппе в «Реале»? Если «Реал» сможет подписать обоих игроков, у клуба все равно будет отличная финансовая ситуация. В последние годы «Реал» не творил никаких безумств на трансферном рынке», — цитирует Тебаса Фабрицио Романо.

Мбаппе может стать игроком «Реала» летом 2024 года на правах свободного агента. У Дэвиса через полтора года истекает контракт с «Баварией», поэтому мадридцы планируют получить скидку.