Каземиру о победе над «Бетисом»: «Вот так и выигрываются трофеи»

Полузащитник «Реала» Каземиру подвел итоги матча 3-го тура чемпионата Испании против «Бетиса» (1:0).

«Это очень важные три очка. «Бетис» заберет немало очков у соперников, потому что играть здесь очень непросто. В команде много сильных футболистов, таких как Фекир или Каналес.

Вот так и выигрываются трофеи. Мы хорошо работаем. Ключевым моментом была работа каждого игрока, вышедшего на поле. Мы здорово провели первые 10 минут, затем соперник прибавил, но не подходил к нашим воротам и не создавал опасности», — приводит слова Каземиру Mundo Deportivo.

После этого матча «Реал» с 7 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Бетис» с 2 очками — на 14-й строчке.