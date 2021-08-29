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Каземиру о победе над «Бетисом»: «Вот так и выигрываются трофеи»

02:27
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Полузащитник «Реала» Каземиру подвел итоги матча 3-го тура чемпионата Испании против «Бетиса» (1:0).

«Это очень важные три очка. «Бетис» заберет немало очков у соперников, потому что играть здесь очень непросто. В команде много сильных футболистов, таких как Фекир или Каналес.

Вот так и выигрываются трофеи. Мы хорошо работаем. Ключевым моментом была работа каждого игрока, вышедшего на поле. Мы здорово провели первые 10 минут, затем соперник прибавил, но не подходил к нашим воротам и не создавал опасности», — приводит слова Каземиру Mundo Deportivo.

После этого матча «Реал» с 7 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Бетис» с 2 очками — на 14-й строчке.

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Сергей Разин все материалы автора

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