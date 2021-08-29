Гол Карвахаля принес «Реалу» победу над «Бетисом»

«Реал» в матче 3-го тура чемпионата Испании обыграл «Бетис» со счетом 1:0.

Единственный гол на 61-й минуте забил Дани Карвахаль с передачи Карима Бензема.

После этого матча «Реал» с 7 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Бетис» с 2 очками — на 14-й строчке.

Чемпионат Испании. Лига 1

3-й тур

«Бетис» — «Реал» — 0:1 (0:0)

Гол: Карвахаль, 61.

«Бетис»: Руй Силва, Виктор Руис, Монтойя, Пеццела, Миранда, Гуардадо (Камараса, 70), Каналес (Хоакин, 82), Н.Фекир, Родригес, Хуанми (Борха Иглесиас, 76), Руибаль (Тельо, 70).

«Реал»: Куртуа, Алаба, Карвахаль, Гутьеррес (Родригу, 83), Эдер Милитау, Иско (Васкес, 66), Каземиру, Вальверде, Бензема, Бэйл (Асенсио, 66), Винисиус Жуниор (Азар, 78).

Предупреждения: Н.Фекир, 23. Пеццела, 43. Гутьеррес, 43. Каналес, 44. Руибаль, 45+1. Монтойя, 59. Азар, 80. Каземиру, 90+1.

Судья: Эрнандес-Эрнандес (Испания).

28 августа. Севилья. Стадион «Бенито Вильямарин».