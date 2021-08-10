Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Испания

Источник: «Барселона» не делала Месси последнего предложения

13:45
Теги:

«Барселона» не делала последнего предложения нападающему Лионелю Месси, сообщает в Twitter журналист The Athletic Адам Крафтон.

По информации источника, клуб не возобновлял переговоры с 34-летним аргентинцем после прощальной пресс-конференции. Факт последнего предложения отрицают источники как в «Барселоне», так и в окружении Месси.

Ранее стало известно, что Месси согласовал зарплату и детали контракта с «ПСЖ». В ближайшее время футболист отправится в Париж.

Напомним, Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2004 года. Вместе с сине-гранатовыми он 10 раз выиграл чемпионат Испании и семь раз — Кубок Испании, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

«Барселоне» не удалось зарегестрировать новое соглашение с Месси в лиге, после чего клуб объявил об уходе аргентинца.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/AdamCrafton_/status/1425026155619536904

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Худший блеф в истории спорта». В Америке выдали безумный инсайд про Капризова — ЦСКА «заплатит» ему больше 700 миллионов рублей!
Месси согласовал зарплату и детали контракта с «ПСЖ» и летит в Париж
Олимпийская чемпионка из Омска высказалась в защиту судей, поставивших Аверину на второе место
Российский вратарь должен был стать первым номером «Вашингтона» на долгие годы. Но клуб Овечкина дал ему дешевый контракт всего на сезон
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лионель Месси и «ПСЖ»: Месси ушел из «Барселоны», каталонский клуб объявил об уходе Лео, новый клуб Месси, новости и материалы