Источник: «Барселона» не делала Месси последнего предложения

«Барселона» не делала последнего предложения нападающему Лионелю Месси, сообщает в Twitter журналист The Athletic Адам Крафтон.

По информации источника, клуб не возобновлял переговоры с 34-летним аргентинцем после прощальной пресс-конференции. Факт последнего предложения отрицают источники как в «Барселоне», так и в окружении Месси.

Ранее стало известно, что Месси согласовал зарплату и детали контракта с «ПСЖ». В ближайшее время футболист отправится в Париж.