Источник: «Барселона» не делала Месси последнего предложения
«Барселона» не делала последнего предложения нападающему Лионелю Месси, сообщает в Twitter журналист The Athletic Адам Крафтон.
По информации источника, клуб не возобновлял переговоры с 34-летним аргентинцем после прощальной пресс-конференции. Факт последнего предложения отрицают источники как в «Барселоне», так и в окружении Месси.
Ранее стало известно, что Месси согласовал зарплату и детали контракта с «ПСЖ». В ближайшее время футболист отправится в Париж.
Напомним, Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2004 года. Вместе с сине-гранатовыми он 10 раз выиграл чемпионат Испании и семь раз — Кубок Испании, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.
«Барселоне» не удалось зарегестрировать новое соглашение с Месси в лиге, после чего клуб объявил об уходе аргентинца.
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю