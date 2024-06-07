Кроос заявил, что планирует работать в академии «Реала»

Немецкий полузащитник Тони Кроос рассказал о своих планах после завершения профессиональной карьеры.

21 мая 34-летний футболист объявил о том, что не будет продлевать контракт с «Реалом» и после чемпионата Европы 2024 года завершит карьеру.

«Я продолжу вести подкаст вместе с моим братом Феликсом. И буду работать в академии мадридского «Реала». Также в сентябре стартует Icon League. Конечно, сейчас я не собираюсь участвовать в 18 проектах, чтобы быть таким же занятым, как во времена, когда я был активным игроком», — приводит слова Крооса AS.

Вместе с «Реалом» Кроос четыре раза становился обладателем Лиги чемпионов, четырежды выигрывал ла лигу, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА. Ранее он также выступал за «Баварию» и «Байер».

За сборную Германии полузащитник провел 108 матчей, в которых отметился 17 голами.