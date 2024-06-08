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Сегодня, 16:06

Витсель продлит контракт с «Атлетико» до 2025 года

Руслан Минаев
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Защитник «Атлетико» Аксель Витсель продлит контракт с клубом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, новое соглашение будет рассчитано до лета 2025 года. Отмечается, что главный тренер мадридцев Диего Симеоне считает Витселя важным игроком команды.

В прошлом сезоне 35-летний бельгиец, который занял место в центре защиты, провел за клуб 51 матч и забил 2 гола.

Аксель Витсель
ФК Атлетико
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1
 Реал 38 29 8 1 87-26 95
2
 Барселона 38 26 7 5 79-44 85
3
 Жирона 38 25 6 7 85-46 81
4
 Атлетико 38 24 4 10 70-43 76
5
 Атлетик 38 19 11 8 61-37 68
6
 Р. Сосьедад 38 16 12 10 51-39 60
7
 Бетис 38 14 15 9 48-45 57
8
 Вильярреал 38 14 11 13 65-65 53
9
 Валенсия 38 13 10 15 40-45 49
10
 Алавес 38 12 10 16 36-46 46
11
 Осасуна 38 12 9 17 45-56 45
12
 Хетафе 38 10 13 15 42-54 43
13
 Сельта 38 10 11 17 46-57 41
14
 Севилья 38 10 11 17 48-54 41
15
 Мальорка 38 8 16 14 33-44 40
16
 Лас-Пальмас 38 10 10 18 33-47 40
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 Р. Вальекано 38 8 14 16 29-48 38
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 Кадис 38 6 15 17 26-55 33
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 Альмерия 38 3 12 23 43-75 21
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 Гранада 38 4 9 25 38-79 21
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