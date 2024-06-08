Витсель продлит контракт с «Атлетико» до 2025 года

Защитник «Атлетико» Аксель Витсель продлит контракт с клубом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, новое соглашение будет рассчитано до лета 2025 года. Отмечается, что главный тренер мадридцев Диего Симеоне считает Витселя важным игроком команды.

В прошлом сезоне 35-летний бельгиец, который занял место в центре защиты, провел за клуб 51 матч и забил 2 гола.