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Сегодня, 11:30

Чемпион России по легкой атлетике на вопрос о президенте МОК Бахе: «Кто это такой?»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Российский барьерист Анатолий Киселев, победивший в прошлом сезоне на чемпионате России Сергея Шубенкова, необычно отреагировал на вопрос «СЭ» о руководителе МОК Томасе Бахе и президенте World Athletics Себастьяне Коу.

— Оказавшись перед Бахом или Коу, что ты им скажешь?

— А кто это такие?

— Глава МОК и World Athletics. Которые вас отстраняют.

— Скажу: «Где мои деньги, Лебовски?» — ответил фразой из фильма «Большой Лебовски» Киселев.

Полностью интервью с легкоатлетом-трештокером читайте на сайте «СЭ».

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