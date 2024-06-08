Чемпион России по легкой атлетике на вопрос о президенте МОК Бахе: «Кто это такой?»
Российский барьерист Анатолий Киселев, победивший в прошлом сезоне на чемпионате России Сергея Шубенкова, необычно отреагировал на вопрос «СЭ» о руководителе МОК Томасе Бахе и президенте World Athletics Себастьяне Коу.
— Оказавшись перед Бахом или Коу, что ты им скажешь?
— А кто это такие?
— Глава МОК и World Athletics. Которые вас отстраняют.
— Скажу: «Где мои деньги, Лебовски?» — ответил фразой из фильма «Большой Лебовски» Киселев.
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