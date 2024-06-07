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Сегодня, 08:15

«Барселона» планирует сделать громкий трансфер летом 2025 года

Ана Горшкова
Корреспондент
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Спортивный директор «Барселоны» Деку хочет подписать полузащитника «Байера» Флориана Вирца летом 2025 года, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, если бы у Деку сейчас было достаточно денег на трансферы, то его приоритетной целью на подписание стал бы Вирц, у которого контракт с «Байером» до 2027 года. Однако «Барселона» будет пытаться подписать 21-летнего игрока следующим летом.

В сезоне-2023/24 Вирц забил 18 голов и сделал 20 результативных передач в 49 матчах за «Байер» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 110 миллионов евро.

Источник: Mundo Deportivo
Флориан Вирц
Футбол
ФК Байер
ФК Барселона
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 38 29 8 1 87-26 95
2
 Барселона 38 26 7 5 79-44 85
3
 Жирона 38 25 6 7 85-46 81
4
 Атлетико 38 24 4 10 70-43 76
5
 Атлетик 38 19 11 8 61-37 68
6
 Р. Сосьедад 38 16 12 10 51-39 60
7
 Бетис 38 14 15 9 48-45 57
8
 Вильярреал 38 14 11 13 65-65 53
9
 Валенсия 38 13 10 15 40-45 49
10
 Алавес 38 12 10 16 36-46 46
11
 Осасуна 38 12 9 17 45-56 45
12
 Хетафе 38 10 13 15 42-54 43
13
 Сельта 38 10 11 17 46-57 41
14
 Севилья 38 10 11 17 48-54 41
15
 Мальорка 38 8 16 14 33-44 40
16
 Лас-Пальмас 38 10 10 18 33-47 40
17
 Р. Вальекано 38 8 14 16 29-48 38
18
 Кадис 38 6 15 17 26-55 33
19
 Альмерия 38 3 12 23 43-75 21
20
 Гранада 38 4 9 25 38-79 21
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24.05 22:00
Жирона – Гранада
 7 : 0
25.05 15:00
Осасуна – Вильярреал
 1 : 1
25.05 17:15
Р. Сосьедад – Атлетико
 0 : 2
25.05 19:30
Альмерия – Кадис
 6 : 1
25.05 19:30
Р. Вальекано – Атлетик
 0 : 1
25.05 22:00
Реал – Бетис
 0 : 0
26.05 15:00
Хетафе – Мальорка
 1 : 2
26.05 17:15
Сельта – Валенсия
 2 : 2
26.05 17:15
Лас-Пальмас – Алавес
 1 : 1
26.05 22:00
Севилья – Барселона
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 10
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