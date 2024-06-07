«Барселона» планирует сделать громкий трансфер летом 2025 года

Спортивный директор «Барселоны» Деку хочет подписать полузащитника «Байера» Флориана Вирца летом 2025 года, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, если бы у Деку сейчас было достаточно денег на трансферы, то его приоритетной целью на подписание стал бы Вирц, у которого контракт с «Байером» до 2027 года. Однако «Барселона» будет пытаться подписать 21-летнего игрока следующим летом.

В сезоне-2023/24 Вирц забил 18 голов и сделал 20 результативных передач в 49 матчах за «Байер» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 110 миллионов евро.