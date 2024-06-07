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Глава ла лиги Тебас заявил, что Мбаппе не гарантирует «Реалу» успех

Алина Савинова
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Президент ла лиги Хавьер Тебас прокомментировал переход французского форварда Килиана Мбаппе в мадридский «Реал». Он не считает, что футболист гарантирует трофеи команде в одиночку.

3 июня «Реал» объявил о подписании контракта с Мбаппе. Ранее форвард выступал за «ПСЖ», в составе которого провел 308 матчей, забил 256 голов и сделал 108 результативных передач.

«Ни один футболист, каким бы хорошим он ни был, не гарантирует вам успеха. Нужно играть в футбол. Даже если взять «ПСЖ»: у них одновременно были Неймар, Месси и Мбаппе, и они не взяли ни одного еврокубка», — цитирует Тебаса Marca.

Мбаппе заключил контракт со «сливочными» на 5 лет. 25-летний француз будет играть в мадридской команде под девятым номером. Ожидается, что после ухода полузащитника Луки Модрича форвард возьмет десятый номер.

Источник: https://www.marca.com/futbol/primera-division/2024/06/07/666300b9e2704e19028b4581.html
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Реал
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 38 29 8 1 87-26 95
2
 Барселона 38 26 7 5 79-44 85
3
 Жирона 38 25 6 7 85-46 81
4
 Атлетико 38 24 4 10 70-43 76
5
 Атлетик 38 19 11 8 61-37 68
6
 Р. Сосьедад 38 16 12 10 51-39 60
7
 Бетис 38 14 15 9 48-45 57
8
 Вильярреал 38 14 11 13 65-65 53
9
 Валенсия 38 13 10 15 40-45 49
10
 Алавес 38 12 10 16 36-46 46
11
 Осасуна 38 12 9 17 45-56 45
12
 Хетафе 38 10 13 15 42-54 43
13
 Сельта 38 10 11 17 46-57 41
14
 Севилья 38 10 11 17 48-54 41
15
 Мальорка 38 8 16 14 33-44 40
16
 Лас-Пальмас 38 10 10 18 33-47 40
17
 Р. Вальекано 38 8 14 16 29-48 38
18
 Кадис 38 6 15 17 26-55 33
19
 Альмерия 38 3 12 23 43-75 21
20
 Гранада 38 4 9 25 38-79 21
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Жирона – Гранада
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25.05 15:00
Осасуна – Вильярреал
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25.05 17:15
Р. Сосьедад – Атлетико
 0 : 2
25.05 19:30
Альмерия – Кадис
 6 : 1
25.05 19:30
Р. Вальекано – Атлетик
 0 : 1
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Реал – Бетис
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