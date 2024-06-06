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Беллингем поблагодарил болельщиков за поддержку в его дебютном сезоне в «Реале»

Алина Савинова
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Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем отреагировал на то, что стал лучшим футболистом мадридской команды в сезоне-2023/24.

«Я очень горжусь тем, что добился этого в свой первый год в «Реале». Это делает меня очень счастливым, и я благодарен болельщикам за то, что они выбрали меня. Рад находиться здесь и быть частью этой семьи. Я надеюсь, что им понравилось наблюдать за моей игрой. Это был отличный год. Мне нравится каждая минута и каждая секунда пребывания здесь. Играть с этими футболистами, с этой командой — это честь», — приводит пресс-служба клуба слова Беллингема.

В минувшем сезоне 20-летний Беллингем провел за «Реал» 42 матча во всех турнирах, отметившись 23 голами и 13 результативными передачами. Он перешел в мадридскую команду из «Боруссии» летом 2023 года. Сумма трансфера составила 103 миллиона евро.

Источник: https://www.realmadrid.com/es-ES/noticias/futbol/primer-equipo/actualidad/bellingham-jugador-cinco-estrellas-mahou-de-la-temporada-05-06-2024
Джуд Беллингем
Футбол
ФК Реал
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 38 29 8 1 87-26 95
2
 Барселона 38 26 7 5 79-44 85
3
 Жирона 38 25 6 7 85-46 81
4
 Атлетико 38 24 4 10 70-43 76
5
 Атлетик 38 19 11 8 61-37 68
6
 Р. Сосьедад 38 16 12 10 51-39 60
7
 Бетис 38 14 15 9 48-45 57
8
 Вильярреал 38 14 11 13 65-65 53
9
 Валенсия 38 13 10 15 40-45 49
10
 Алавес 38 12 10 16 36-46 46
11
 Осасуна 38 12 9 17 45-56 45
12
 Хетафе 38 10 13 15 42-54 43
13
 Сельта 38 10 11 17 46-57 41
14
 Севилья 38 10 11 17 48-54 41
15
 Мальорка 38 8 16 14 33-44 40
16
 Лас-Пальмас 38 10 10 18 33-47 40
17
 Р. Вальекано 38 8 14 16 29-48 38
18
 Кадис 38 6 15 17 26-55 33
19
 Альмерия 38 3 12 23 43-75 21
20
 Гранада 38 4 9 25 38-79 21
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24.05 22:00
Жирона – Гранада
 7 : 0
25.05 15:00
Осасуна – Вильярреал
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25.05 17:15
Р. Сосьедад – Атлетико
 0 : 2
25.05 19:30
Альмерия – Кадис
 6 : 1
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Р. Вальекано – Атлетик
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Реал – Бетис
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Артем Довбик

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Александр Серлот

Александр Серлот

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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

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Вильярреал

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Нико Уильямс

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 10
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 23 2 5
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Фернандес Иглесиас Начо

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