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«Реал» объявил об иске против президента Ла лиги

14:19
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Совет директоров «Реала» принял анонимное решение подать гражданский и уголовный иски против президента ла лиги Хавьера Тебаса, против главы люксембургского инвестиционного фонда CVC Capital Partners Хавьера де Жаме Гуиярро и против самого фонда, информирует сайт клуба.

Также Совет директоров принял решение предпринять все необходимые правовые меры, чтобы аннулировать все соглашения между ла лигой и фондом CVC, подписанные 12 августа 2021 года.

Лига ранее продала 10 процентов бизнеса фонду за 2,7 миллиарда евро. 90 процентов этой суммы было обещано клубам. В частности, мадридцы должны получить 261 миллион. По соглашению, фонд сможет получать 11 процентов доходов от всех реализуемых лигой прав.

«Реал» подаст в суд за незаконное присвоение активов, так как фонд сможет получать часть доходов от реализации телевизионных прав без ведома мадридцев. При этом клуб не был проинформирован о сделке между лигой и фондом заранее.

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