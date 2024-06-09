Клубы АПЛ и МЛС интересуются Гризманном

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн интересен клубам АПЛ и МЛС, сообщает Football Espana.

По данным источника, в контракте 33-летнего игрока прописана сумма отступных в размере 15 миллионов евро. Сам футболист не хочет покидать «Атлетико».

Контракт француза с мадридским клубом рассчитан до лета 2026 года. В сезоне-2023/24 Гризманн сыграл 47 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 8 результативных передач.