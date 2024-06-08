Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 15:11

Тарпищев: «На Олимпиаде-2024 россияне выступят в семи видах спорта»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Олимпийские кольца.
Фото Global Look Press

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что российские спортсмены на Олимпиаде-2024 будут представлены в семи видах спорта, сообщает «РИА Новости Спорт».

«Встреча с Дегтяревым состоялась тет-а-тет, обсудили Олимпиаду, у нас попадают семь видов спорта. Конечно, надо выступать, век спортсмена очень короткий. Мы посчитали: во время репортажа с матча Медведева 62 раза прозвучало слово «Россия», конечно, все знают, что это наши спортсмены», — сказал Тарпищев.

В декабре 2023 года МОК допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа.

Источник: РИА Новости
Шамиль Тарпищев
3
3
Читайте также
Тренер академии Jackson Wink повесил над залом перевернутый флаг США
Защитник «Флориды» Куликов впервые сыграет в финале Кубка Стэнли в 33 года
СК завершил расследование убийства певца Игоря Талькова
Почему «Спартак» никак не может стать таким же успешным, как «Зенит». Дело в деньгах? В интригах? В фанатах? В руководстве?
Пасечник объявил 8 июня днем траура по погибшим при ударе ВСУ по Луганску
Суд арестовал подозреваемого в убийстве внучки и двухлетней правнучки мужчину
Популярное видео
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя Дети Сезон 1 Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Валуев о россиянах, которые выступят на Играх в Париже: «Нет гарантий, что не придется подписать отказ от страны»

Валуев считает, что россияне поддержат нейтральных спортсменов на Играх в Париже: «Но будут и те, кто начнет плеваться»

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости