Вингер «Реала» Винисиус возглавил список самых подорожавших игроков ла лиги по версии Transfermarkt
Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых подорожавших футболистов чемпионата Испании по итогам обновления июня 2024 года.
Лидером стал вингер «Реала» Винисиус Жуниор. Его трансферная стоимость увеличилась на 30 миллионов евро. На данный момент цена за игрока составляет — 180 миллионов евро.
В минувшем сезоне Винисиус вместе с «Реалом» выиграл ла лигу и Лигу чемпионов. 23-летний футболист сыграл 39 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 11 результативных передач.
На втором месте находится полузащитник мадридцев Федерико Вальверде — его стоимость подорожала на 20 миллионов евро, на третьем — вингер «Барселоны» Ламин Ямал (+15 млн).
Топ-10 самых подорожавших игроков ла лиги:
Винисиус Жуниор («Реал», 180 (+30) млн евро).
Федерико Вальверде («Реал», 120 (+20) млн).
Ламин Ямал («Барселона», 90 (+15) млн).
Алекс Баэна («Вильярреал», 40 (+15) млн).
Кристиан Москера («Валенсия», 30 (+15) млн).
Арда Гюлер («Реал», 30 (+15) млн).
Фермин Лопес («Барселона», 30 (+15) млн).
Джонни Кардозо («Бетис», 25 (+15) млн).
Родриго Гоэс («Реал», 110 (+10) млн).
Орельен Тчуамени («Реал», 100 (+10) млн).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|38
|29
|8
|1
|87-26
|95
|
2
|Барселона
|38
|26
|7
|5
|79-44
|85
|
3
|Жирона
|38
|25
|6
|7
|85-46
|81
|
4
|Атлетико
|38
|24
|4
|10
|70-43
|76
|
5
|Атлетик
|38
|19
|11
|8
|61-37
|68
|
6
|Р. Сосьедад
|38
|16
|12
|10
|51-39
|60
|
7
|Бетис
|38
|14
|15
|9
|48-45
|57
|
8
|Вильярреал
|38
|14
|11
|13
|65-65
|53
|
9
|Валенсия
|38
|13
|10
|15
|40-45
|49
|
10
|Алавес
|38
|12
|10
|16
|36-46
|46
|
11
|Осасуна
|38
|12
|9
|17
|45-56
|45
|
12
|Хетафе
|38
|10
|13
|15
|42-54
|43
|
13
|Сельта
|38
|10
|11
|17
|46-57
|41
|
14
|Севилья
|38
|10
|11
|17
|48-54
|41
|
15
|Мальорка
|38
|8
|16
|14
|33-44
|40
|
16
|Лас-Пальмас
|38
|10
|10
|18
|33-47
|40
|
17
|Р. Вальекано
|38
|8
|14
|16
|29-48
|38
|
18
|Кадис
|38
|6
|15
|17
|26-55
|33
|
19
|Альмерия
|38
|3
|12
|23
|43-75
|21
|
20
|Гранада
|38
|4
|9
|25
|38-79
|21
|24.05
|22:00
|
Жирона – Гранада
|7 : 0
|25.05
|15:00
|
Осасуна – Вильярреал
|1 : 1
|25.05
|17:15
|
Р. Сосьедад – Атлетико
|0 : 2
|25.05
|19:30
|
Альмерия – Кадис
|6 : 1
|25.05
|19:30
|
Р. Вальекано – Атлетик
|0 : 1
|25.05
|22:00
|
Реал – Бетис
|0 : 0
|26.05
|15:00
|
Хетафе – Мальорка
|1 : 2
|26.05
|17:15
|
Сельта – Валенсия
|2 : 2
|26.05
|17:15
|
Лас-Пальмас – Алавес
|1 : 1
|26.05
|22:00
|
Севилья – Барселона
|1 : 2
|Г
|
|
Артем Довбик
Жирона
|24
|
|
Александр Серлот
Вильярреал
|23
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|19
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|14
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|11
|
|
Яго Аспас
Сельта
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Бетис, Осасуна
|23
|2
|5
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|29
|2
|4
|
|
Виктор Чуст
Кадис
|21
|2
|3