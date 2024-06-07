Анчелотти о подписании «Реалом» Мбаппе: ««Как игрок, забивающий гол в каждом матче, может стать проблемой?»

Стала известна реакция главного тренера «Реала» Карло Анчелотти на подписание контракта с французским форвардом Килианом Мбаппе.

По информации Marca, обсуждая эту тему со своим окружением, 64-летний специалист сказал: «Как игрок, забивающий гол в каждом матче, может стать проблемой?».

Отмечается, что ни тренерский штаб, ни руководство мадридского клуба не сомневаются в правильности подписания контракта с 25-летним французом.

Ранее глава ла лиги Хавьер Тебас заявил, что Мбаппе не гарантирует «Реалу» успех.

3 июня сообщалось, что Мбаппе заключил контракт со «сливочными» на 5 лет. 25-летний француз будет играть в мадридской команде под девятым номером. Ожидается, что после ухода полузащитника Луки Модрича форвард возьмет десятый номер. Ранее Мбаппе выступал за «ПСЖ».