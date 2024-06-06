«Реал» лидирует в гонке за 18-летнего Йоро из «Лилля

Защитник «Лилля» Лени Йоро может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Marca.

По сведениям источника, на 18-летнего француза претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», однако лидером в борьбе за игрока остается «Реал».

В сезоне-2023/24 Йоро провел 44 матча, в которых забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.