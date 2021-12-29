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Что будет с организмом, если есть красную икру каждый день?

Валентина Глазко
Валентина Глазко
Корреспондент
Сегодня, 10:30
Красная икра. Виды икры. Как выбрать.
Красная икра.
Икра: химический состав, виды, польза и вред, как выбрать и как хранить.

Новогодний стол не может обойтись без оливье, мандаринов, шампанского и, конечно, икры. Красная икра добавляется в бутерброды, тарталетки и салаты, поэтому перед праздниками ее массово скупают. Расскажем, как выбрать, как правильно хранить и, главное, полезна ли икра на самом деле.

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Красная икра

Красная икра в банках — это обработанная икра рыбы семейства лососевые (кета, горбуша, лосось и т. д.).От технологии производства выделяют 3 вида:

— зернистая икра, у которой икринки очень упругие и хорошо отделяются друг от друга;

— паюсная икра, у которой икринки маленькие, а по консистенции — цельная масса, ее необходимо разрезать ножом;

— ястычная икра, недозревшая, за счет чего икринки не отделены от пленки.

Сегодня технология производства строго регламентируется. Есть много требований как к икре, так и к рыбе. Как только рыбу выловили, ее сразу перекладывают в лед, после чего в течение 4 часов доставляют на переработку. Там сразу же достается икра, проводится сортировка, удаляется пленка, икра солится. Ее помещают в раствор из поваренной соли и консервируют с помощью либо сорбиновой кислоты (безвредное вещество, получаемое из сока рябины), либо уротропина (в маленьких количествах не вреден, но в большинстве стран не используется). По времени весь процесс обработки должен составлять не больше 2 часов. Также добавляют в икру растительное масло, чтобы не слипалась.

У каждой рыбы икра разная внешне, однако состав у них одинаковый. Рассмотрим самые популярные виды:

— чавыча. Самая большая икра, диаметр которой — 7 мм. Цвет: светло-красный, горький вкус. Данная рыба входит в Красную книгу, найти ее икру в продаже очень сложно;

— кета. Икра идеальной формы, большая, диаметр которой — 6 мм. Цвет: насыщенно-янтарный;

— горбуша. Самая популярная икра. Диаметр составляет 5 мм. Имеет неплотную оболочку. Цвет: бледно-оранжевый;

— нерка. Диаметр составляет 4 мм. Цвет: бледно-оранжевый. Очень редко можно найти на прилавках в магазинах;

— форель. Самая мелкая икра из всех, диаметр икринок — 3 мм;

— летучая рыба. Эта икра популярна в изготовлении роллов и суши. Икра не имеет цвета, но при добавлении специй приобретает черный, красный и другие цвета.

Виды икры.
Виды икры.
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Химический состав икры

Икра содержит весь комплекс питательных веществ для развития зародыша. Поэтому химический состав очень богатый: витамины А, D, Е, С, группы В, включая фолиевую кислоту. Также имеет большой комплекс микроэлементов: йод, натрий, кальций, цинк, железо, сера, фосфор и др. Еще в составе есть омега-3-жирные кислоты.

Энергетический состав: калорийность в 100 г составляет около 250 ккал, углеводы — 1,0 г, жиры — 13,2 г, белки — 31,5 г. Поэтому продукт популярен при диетическом питании и в меню послеоперационных пациентов.

Польза красной икры

Богатый витаминами и микроэлементами состав способствует:

— поддержанию иммунитета. Икра насыщает организм большим количеством полезных витаминов и минералов, которые положительно влияют на формирование иммунитета;

— укреплению костей, волос и ногтей. Особенно полезны для профилактики болезней опорно-двигательного аппарата. Оказывает положительное влияние при восстановлении после травм. Рекомендовано беременным для формирования скелета малыша;

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— уменьшению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Расширяет сосуды, улучшает кровоток, предупреждает скопление тромбов, нормализует давление. Также в качестве профилактики атеросклероза. Еще способствует повышению гемоглобина в крови. Благотворное влияние оказывает на кровообращение;

— профилактике рахита. За счет того, что в составе икры большое содержание витамина D, рекомендован даже детям с 3 лет;

— повышению потенции. Регулирует работу половой системы и репродуктивной функции;

— питанию нервных клеток. Икра помогает поддерживать жизненные силы больных после операций. Лецитин в составе оказывает положительное влияние на работу нервной системы и головного мозга;

— улучшению зрения. Является отличным средством для профилактики заболеваний зрительного аппарата;

— помогает в лечении кожных болезней. Особенно актуально при таких заболеваниях, как псориаз, экзема, дерматит.

Также употребление красной икры снижает риск заболевания Альцгеймера, кардиоваскулярных заболеваний, астмы, депрессии и ожирения.

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Вред красной икры

Икра не рекомендуется тем, у кого есть болезни печени и повышенный уровень холестерина. Из-за большого содержания соли с осторожностью стоит употреблять людям, у которых есть проблемы с почками и мочекаменная болезнь. Запрещена икра тем, у кого есть личная непереносимость данного продукта.

Что будет с организмом, если есть икру каждый день?

Красная икра — очень полезный продукт, но он не подходит для ежедневного употребления, так как большое количество съеденной икры может привести к различным проблемам с ЖКТ. Также в составе много соли, которая задерживает воду, что приводит к отечности и нарушению обмена веществ. Если вы хотите употреблять икру постоянно, то 1-2 раза в неделю — вполне достаточно. В праздничные дни приемлемая норма употребления в день — не больше 5 чайных ложек, и обязательно после сделать месячный перерыв в употреблении данного продукта.

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Как выбрать и хранить

Икра — достаточно дорогой продукт. И цена здесь — один из критериев при выборе. Качество напрямую зависит от дороговизны.

При покупке внимательно читайте информацию о составе и сроке годности. Обратите внимание, что допустимы только эти добавки: соль, растительное масло, пищевые добавки Е400 (глицерин, предотвращающий пересыхание икры), Е200 (сорбиновая кислота). Обязательно должны на упаковке быть следующие значки: ГОСТ, «Р» (индекс рыбной промышленности).

Стоит отдать предпочтение той икре, которая расфасована в стеклянной таре. На развес рекомендуется брать икру только на Дальнем Востоке. Требования к жестяной банке: отсутствие вмятин, ржавчины.

Внешний вид икры: икринки должны быть цельными, без пленки, плотно располагаться друг к другу. Ни в коем случае не берите, если икринки лопнули, есть осадок и имеются сгустки крови.

Как выбрать.
Как выбрать.

Как хранить икру

После открытия банки икру следует хранить не больше 5 дней в холодильнике при температуре от — 2 до — 6. Невскрытую тару разрешается хранить от 6 месяцев до 1 года, но смотрите дату изготовления и срок хранения на упаковке.

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