Страдала от анорексии и наркотиков, а теперь поднимает штангу в 450 кг. Как бодибилдершу спас брат Нюши

Непростая история Дарьи Плужниковой.

Российская бодибилдерша, выступающая в категории «Велнес», Дарья Плужникова в 2023 году установила новый мировой рекорд, подняв в упражнении «ягодичный мост» вес в 450 килограммов. При этом предыдущий рекорд (400 кг) принадлежал также ей. Спортсменка активно ведет социальные сети, рассказывает о своих тренировках и заряжает людей позитивом. Кто бы мог подумать, что она не всегда была спортивной и счастливой девушкой...

Трудный период

Плужникова росла сильной, смелой и даже дерзкой. До поры до времени ее физические данные не уступали данным мальчиков-сверстников.

Дарью воспитывала одна мать, отца у нее не было. Женщина не занималась должным образом воспитанием дочери, поэтому будущая спортсменка попала в плохую компанию, где многие употребляли наркотики. Плужникова тоже подсела на запрещенные вещества, курила и распивала алкогольные напитки, а потом у нее начались проблемы со здоровьем. Девушка страдала от анорексии: изначально ее вес был около 60 килограммов, но она резко похудела — до 40 с небольшим.

Судьбоносной стала встреча с Иваном Шурочкиным, спортсменом, братом известной певицы Нюши и двукратной олимпийской чемпионки Марии Шурочникой, сыном экс-солиста «Ласкового мая», продюсера Владимира Шурочкина. Молодой человек, который без памяти влюбился в Дарью, переживал из-за разгульного образа жизни подруги, поэтому взял над ней опекунство. И в первую очередь привел ее в спортзал.

«Почему во мне появилась эта мысль, что девочку надо срочно вытаскивать, я не могу сказать. Меня сразу просветили насчет того, как она живет, но как будто в меня вселился такой наставник-покровитель, и я уже от нее не отступился. Она боялась, что если завяжет с «химией», то потолстеет. Я ей объяснил, что при такой классной генетике ей надо заниматься, качаться и будет у нее классная фигура», — говорил в одном из интервью Иван.

Упорные тренировки

Плужникова начала активно заниматься спортом и вести здоровый образ жизни, отказавшись от пагубных привычек. Дарья тренировалась под контролем Ивана. Регулярные занятия помогли ей набрать 26 килограммов мышц за три года.

Спорт так увлек Плужникову, что она выучилась на инструктора по фитнесу. Работать бодибилдерша пошла в спортзал, который открыл Шурочкин.

«Ваня меня полюбил, несмотря на все недостатки. Я бросила вредные привычки, стала питаться правильно и по расписанию, тренируюсь по жесткому режиму. Нет слов, как я Ивану благодарна», — признается Дарья.

Иван Шурочкин, Дарья Плужникова, Нюша и Мария Шурочкина. Фото из соцсетей Ивана Шурочкина

Сейчас девушка не только работает, но и участвует в турнирах разного уровня и ставит рекорды. Ее вес — 75 килограммов, при этом она приседает с весом 110 килограммов, выполняет жим ногами с 240, жим грудью с 65 и становую тягу с 95. Дарью из-за мощного и спортивного телосложения часто сравнивают с известной атлеткой из Бразилии Виви Винклер.

Плужникова смогла преодолеть трудности и стала примером для многих, а также показала, как спорт способен кардинально изменить жизнь в лучшую сторону.