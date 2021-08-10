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«Барселона» не сможет изъять из обращения номер Месси

10:20
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«Барселона» будет вынуждена определить игрока, который в новом сезоне будет выступать под номером 10, сообщает The Sun.

Предполагалось, что каталонский клуб исключит этот номер из обращения в знак уважения к форварду Лионелю Месси. Однако клуб не сможет сделать это из-за правил ла лиги, которые обязывают команды присваивать своему списку из 25 игроков номера от 1 до 25.

5 августа «Барселона» объявила об уходе 34-летнего Месси. Футболист покинул клуб из-за финансовых и структурных ограничений в чемпионате Испании.

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Материалы сюжета: Лионель Месси ушел из «Барселоны», каталонский клуб объявил об уходе Лео, новый клуб Месси, новости и материалы