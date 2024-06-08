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Кроос объяснил желание рано завершить карьеру

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос рассказал, почему решил так рано завершить карьеру.

21 мая 34-летний футболист объявил о том, что не будет продлевать контракт с «Реалом» и после чемпионата Европы 2024 года завершит карьеру.

«Мне хочется, чтобы меня запомнили как 34-летнего Тони Крооса, проведшего свой лучший сезон за «Реал» в конце карьеры. И я смог это сделать. Я воспринимаю как комплимент то, что многие считают, что я заканчиваю карьеру слишком рано», — цитирует Крооса Kicker.

Ранее футболист рассказал о своих планах после завершения профессиональной карьеры.

Вместе с «Реалом» Кроос четыре раза становился обладателем Лиги чемпионов, четырежды выигрывал ла лигу, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА. Ранее он также выступал за «Баварию» и «Байер».

За сборную Германии полузащитник провел 108 матчей, в которых отметился 17 голами.

Тони Кроос
Сборная Германии по футболу
ФК Реал
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2
 Барселона 38 26 7 5 79-44 85
3
 Жирона 38 25 6 7 85-46 81
4
 Атлетико 38 24 4 10 70-43 76
5
 Атлетик 38 19 11 8 61-37 68
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 Р. Сосьедад 38 16 12 10 51-39 60
7
 Бетис 38 14 15 9 48-45 57
8
 Вильярреал 38 14 11 13 65-65 53
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 Валенсия 38 13 10 15 40-45 49
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 Алавес 38 12 10 16 36-46 46
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 Осасуна 38 12 9 17 45-56 45
12
 Хетафе 38 10 13 15 42-54 43
13
 Сельта 38 10 11 17 46-57 41
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 Севилья 38 10 11 17 48-54 41
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 Мальорка 38 8 16 14 33-44 40
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 Лас-Пальмас 38 10 10 18 33-47 40
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