Хпви впечатлен игрой Педри в матче «Барселоны» с «Севильей»

Главный тренер «Барселоны» Хави после матча 30-го тура чемпионата Испании против «Севильи» (1:0) оценил игру полузащитника Педри.

«Педри — невероятный игрок. Он забил прекрасный гол. Наблюдать за его игрой — одно удовольствие, а ведь ему всего 19 лет. Я прошу его чаще бить, но он прирожденный распасовщик, заточенный на разрезающие передачи. Сегодня он ударил — и забил отличный гол. Он уже сейчас является нашим лидером наряду с Пике, Альбой, Алвесом и Тер Штегеном», — цитирует Хави Marca.

«Барселона» с 57 очками занимает второе место в турнирной таблице ла лиги. «Севилья» с 57 баллами располагается на четвертой строчке с учетом дополнительных показателей. Лидирует в чемпионате Испании «Реал» (69 очков).