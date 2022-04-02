Чемпионат Испании: «Сельта» — «Реал», «Барселона» — «Севилья» и другие матчи 30-го тура
«Сельта» сыграет с «Реалом», «Барселона» — с «Севильей» в 30-м туре чемпионата Испании
30-й тур чемпионата Испании по футболу.
Суббота, 2 апреля
Воскресенье, 3 апреля
Понедельник, 4 апреля
Все о событиях в испанской ла лиге можно прочитать в разделе по этой ссылке.
Турнирная таблица чемпионата Испании — здесь
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|29
|20
|6
|3
|59-25
|66
|
2
|Севилья
|29
|15
|12
|2
|40-19
|57
|
3
|Барселона
|28
|15
|9
|4
|56-29
|54
|
4
|Атлетико
|29
|16
|6
|7
|53-36
|54
|
5
|Бетис
|29
|15
|5
|9
|50-35
|50
|
6
|Р. Сосьедад
|29
|13
|9
|7
|29-29
|48
|
7
|Вильярреал
|29
|12
|9
|8
|48-27
|45
|
8
|Атлетик
|29
|10
|11
|8
|33-28
|41
|
9
|Валенсия
|29
|10
|10
|9
|42-43
|40
|
10
|Осасуна
|29
|10
|8
|11
|29-36
|38
|
11
|Сельта
|29
|9
|9
|11
|33-32
|36
|
12
|Эспаньол
|29
|9
|9
|11
|35-41
|36
|
13
|Р. Вальекано
|28
|9
|5
|14
|29-34
|32
|
14
|Эльче
|29
|8
|8
|13
|30-40
|32
|
15
|Хетафе
|29
|6
|11
|12
|27-33
|29
|
16
|Гранада
|29
|6
|10
|13
|31-46
|28
|
17
|Кадис
|29
|5
|12
|12
|25-41
|27
|
18
|Мальорка
|29
|6
|8
|15
|26-49
|26
|
19
|Алавес
|29
|5
|7
|17
|23-48
|22
|
20
|Леванте
|29
|3
|10
|16
|31-58
|19
Результаты / календарь
1 тур
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12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|2.04
|15:00
|
Хетафе – Мальорка
|- : -
|2.04
|17:15
|
Леванте – Вильярреал
|- : -
|2.04
|19:30
|
Сельта – Реал
|- : -
|2.04
|22:00
|
Атлетико – Алавес
|- : -
|3.04
|15:00
|
Атлетик – Эльче
|- : -
|3.04
|17:15
|
Бетис – Осасуна
|- : -
|3.04
|19:30
|
Валенсия – Кадис
|- : -
|3.04
|19:30
|
Гранада – Р. Вальекано
|- : -
|3.04
|22:00
|
Барселона – Севилья
|- : -
|4.04
|22:00
|
Р. Сосьедад – Эспаньол
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|22
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|14
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|14
|П
|
|
Карим Бензема
Реал
|10
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|9
|
|
Жорди Альба
Барселона
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|25
|2
|4
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|23
|2
|2
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|21
|1
|6
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