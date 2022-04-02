«Сельта» сыграет с «Реалом», «Барселона» — с «Севильей» в 30-м туре чемпионата Испании

30-й тур чемпионата Испании по футболу.

Суббота, 2 апреля

Воскресенье, 3 апреля

Понедельник, 4 апреля

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Турнирная таблица чемпионата Испании — здесь