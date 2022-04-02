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Чемпионат Испании: «Сельта» — «Реал», «Барселона» — «Севилья» и другие матчи 30-го тура

«Сельта» сыграет с «Реалом», «Барселона» — с «Севильей» в 30-м туре чемпионата Испании
Анастасия Рацкевич
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
Игроки ФК &amp;quot;Барселона&amp;quot;.
Фото Reuters
30-й тур чемпионата Испании по футболу.

Суббота, 2 апреля

Испания. Лига 1. 30-й тур
02 апр, 15:00. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
Мальорка
Испания. Лига 1. 30-й тур
02 апр, 17:15. Ciudad de Valencia (Валенсия)
Леванте
Вильярреал
Испания. Лига 1. 30-й тур
02 апр, 19:30. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
Реал
Испания. Лига 1. 30-й тур
02 апр, 22:00. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Алавес

Воскресенье, 3 апреля

Испания. Лига 1. 30-й тур
03 апр, 15:00. San Mames (Бильбао)
Атлетик
Эльче
Испания. Лига 1. 30-й тур
03 апр, 17:15. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
Осасуна
Испания. Лига 1. 30-й тур
03 апр, 19:30. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
Кадис
Испания. Лига 1. 30-й тур
03 апр, 19:30. Nuevo Los Carmenes (Гранада)
Гранада
Райо Вальекано
Испания. Лига 1. 30-й тур
03 апр, 22:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
Севилья

Понедельник, 4 апреля

Испания. Лига 1. 30-й тур
04 апр, 22:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Эспаньол

Все о событиях в испанской ла лиге можно прочитать в разделе по этой ссылке.
Турнирная таблица чемпионата Испании — здесь

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Спартак

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 29 20 6 3 59-25 66
2
 Севилья 29 15 12 2 40-19 57
3
 Барселона 28 15 9 4 56-29 54
4
 Атлетико 29 16 6 7 53-36 54
5
 Бетис 29 15 5 9 50-35 50
6
 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
7
 Вильярреал 29 12 9 8 48-27 45
8
 Атлетик 29 10 11 8 33-28 41
9
 Валенсия 29 10 10 9 42-43 40
10
 Осасуна 29 10 8 11 29-36 38
11
 Сельта 29 9 9 11 33-32 36
12
 Эспаньол 29 9 9 11 35-41 36
13
 Р. Вальекано 28 9 5 14 29-34 32
14
 Эльче 29 8 8 13 30-40 32
15
 Хетафе 29 6 11 12 27-33 29
16
 Гранада 29 6 10 13 31-46 28
17
 Кадис 29 5 12 12 25-41 27
18
 Мальорка 29 6 8 15 26-49 26
19
 Алавес 29 5 7 17 23-48 22
20
 Леванте 29 3 10 16 31-58 19
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
2.04 15:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
2.04 17:15
Леванте – Вильярреал
 - : -
2.04 19:30
Сельта – Реал
 - : -
2.04 22:00
Атлетико – Алавес
 - : -
3.04 15:00
Атлетик – Эльче
 - : -
3.04 17:15
Бетис – Осасуна
 - : -
3.04 19:30
Валенсия – Кадис
 - : -
3.04 19:30
Гранада – Р. Вальекано
 - : -
3.04 22:00
Барселона – Севилья
 - : -
4.04 22:00
Р. Сосьедад – Эспаньол
 - : -
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ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 22
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 14
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 14
П
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 9
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 7
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 25 2 4
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 23 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 21 1 6
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