Хави: «Пока остаются математические шансы, «Барселона» будет бороться за чемпионство»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился впечатлениями от матча 30-го тура чемпионата Испании против «Севильи» (1:0).

«Я очень рад, что наша работа приносит хороший результат. «Севилья» — суперкоманда, одна из лучших по игре в защите в лиге, и нам удалось обыграть ее. Это был матч за шесть очков, теперь мы на втором месте. Я очень доволен, мне нравится побеждать. Пока остаются математические шансы, мы будем бороться за чемпионство. «Реал» вряд ли много проиграет, но мы будем стараться до конца», — приводит слова Хави Marca.

«Барселона» с 57 очками занимает второе место в турнирной таблице ла лиги. «Севилья» с 57 баллами располагается на четвертой строчке с учетом дополнительных показателей. Лидирует в чемпионате Испании «Реал» (69 очков).