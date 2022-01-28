«Хетафе» арендовал защитника молодежной сборной Уругвая

«Хетафе» и клуб из Уругвая «Бостон Ривер» достигли договоренности об аренде защитника Гастона Альвареса, сообщает официальный сайт испанского клуба.

21-летний футболист будет выступать за «Хетафе» на правах аренды, после чего испанский клуб получат право его выкупить.

Гастон ранее также выступал за «Дефенсор Спортинг».