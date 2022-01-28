«Валенсия» арендовала полузащитника «Лейпцига»

«Валенсия» на официальном сайте объявила о переходе полузащитника «Лейпцига» Илайша Мориба. «Летучие мыши» арендовали футболиста до конца текущего сезона.

Мориба перешел в «Лейпциг» из «Барселоны» в августе 2021 года. В сезоне-2021/22 он принял участие в 6 матчах немецкой команды и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 20 миллионов евро.