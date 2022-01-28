«Барселона» и «Ювентус» хотят арендовать Обамеянга у «Арсенала»

«Арсенал» получил официальные предложения от «Барселоны» и «Ювентуса» о подписании нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.

Как сообщает The Athletic, клуба хотят арендовать игрока до конца сезона, чтобы усилить свои атакующие возможности на последние четыре месяца. «Арсенал» пока не дал окончательный ответ, переговоры продолжаются.

По информации источника, главным предметом обсуждения станет размер зарплаты Обамеянга, которая составляет около 350 000 фунтов стерлингов в неделю (420 000 евро), и такие факторы, как продолжительность соглашения, поскольку лондонский клуб может настаивать на более длительном сроке аренды.

В нынешнем сезоне 32-летний форвард забил семь мячей и отдал две результативные передачи в 15 матчах за «Арсенал».