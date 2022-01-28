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Сегодня, 16:57

«Барселона» и «Ювентус» хотят арендовать Обамеянга у «Арсенала»

Анна Горшкова
Корреспондент

«Арсенал» получил официальные предложения от «Барселоны» и «Ювентуса» о подписании нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.

Как сообщает The Athletic, клуба хотят арендовать игрока до конца сезона, чтобы усилить свои атакующие возможности на последние четыре месяца. «Арсенал» пока не дал окончательный ответ, переговоры продолжаются.

По информации источника, главным предметом обсуждения станет размер зарплаты Обамеянга, которая составляет около 350 000 фунтов стерлингов в неделю (420 000 евро), и такие факторы, как продолжительность соглашения, поскольку лондонский клуб может настаивать на более длительном сроке аренды.

В нынешнем сезоне 32-летний форвард забил семь мячей и отдал две результативные передачи в 15 матчах за «Арсенал».

Источник: https://theathletic.com/news/barcelona-and-juventus-make-offers-to-sign-arsenals-aubameyang-on-loan/MtBS4XOFklBz/

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⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Гамбия
Камерун

П2

28%

1.56

ТМ 2.5

18%

1.42

X

12%

3.40
⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Сенегал
Экваториальная Гвинея

П1

24%

1.54

Ф1 (-1.0)

16%

2.13

ТБ 1.5

14%

1.74
⚽ Футбол. Кубок Франции
ПСЖ
Ницца

П1

26%

1.45

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

10%

1.58
Пьер-Эмерик Обамеянг
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Барселона
ФК Ювентус
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Реал 22 15 5 2 47-20 50
2
 Севилья 22 13 7 2 34-16 46
3
 Бетис 22 12 4 6 41-25 40
4
 Атлетико 21 10 6 5 36-26 36
5
 Барселона 21 9 8 4 32-23 35
6
 Р. Сосьедад 21 9 7 5 22-21 34
7
 Вильярреал 22 8 8 6 36-23 32
8
 Р. Вальекано 21 9 4 8 27-22 31
9
 Атлетик 22 7 10 5 21-17 31
10
 Валенсия 22 7 8 7 35-36 29
11
 Осасуна 22 7 7 8 22-27 28
12
 Сельта 22 7 6 9 26-25 27
13
 Эспаньол 22 7 6 9 26-30 27
14
 Гранада 22 5 9 8 26-33 24
15
 Эльче 22 5 8 9 23-30 23
16
 Хетафе 22 5 7 10 17-23 22
17
 Мальорка 21 4 8 9 17-33 20
18
 Кадис 22 3 9 10 19-36 18
19
 Алавес 22 4 5 13 16-35 17
20
 Леванте 21 1 8 12 21-43 11
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22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
31.05 00:00
Мальорка – Р. Сосьедад
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Карим Бензема

Реал

 17
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Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 12
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 12
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
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Оскар Трехо

Райо Вальекано

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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

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Иньиго Мартинес

Атлетик

 17 1 4
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