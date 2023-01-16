Делофеу: «Барселона» на пути к тому, чтобы снова стать победоносной командой»

Херард Делофеу отреагировал на победу «Барселоны» в Суперкубке Испании

Экс-нападающий «Барселоны» Херард Делофеу прокомментировал победный матч команды против «Реала» (3:1) в финале Суперкубка Испании.

«Нынешняя «Барселона» на пути к тому, чтобы снова стать победоносной командой», — написал футболист в соцсетях.

Суперкубок Испании стал первым трофеем команды при главном тренере Хави. 19 января команда сыграет с «Сеутой» в Кубке Испании.