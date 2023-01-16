Анчелотти о поражении от «Барсы»: «Разговоры об унижении считаю неуважительными. Они были лучше и точка»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о поражении от «Барселоны» (1:3) в финале Суперкубка Испании.

«Матч не был хорошим ни для кого. Разговоры об унижении кажутся мне неуважительными. «Барселона» была лучше и точка.

Это не критический, а сложный и трудный момент. Такое всегда случается по ходу сезона. Это было известно с самого начала. Это можно исправить за счет самоотдачи и правильного отношения. Игроки должны понять, что таких ошибок можно легко избегать.

Шанс есть у обеих команд. В таких матчах победа становится ближе, если ты выходишь вперед. В ла лиге такое тоже было — только в пользу другой команды», — цитирует Анчелотти Marca.

Команда тренера Карло Анчелотти проиграла финальный матч впервые с 2010 года.

«Барселона» в 14-й раз стала обладателем Суперкубка Испании. Это рекорд турнира. В активе «Реала» 12 побед, в том числе в прошлом сезоне.