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Анчелотти о поражении от «Барсы»: «Разговоры об унижении считаю неуважительными. Они были лучше и точка»

Анчелотти не считает унизительным поражение от «Барселоны» в финале Суперкубка Испании
Руслан Минаев
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о поражении от «Барселоны» (1:3) в финале Суперкубка Испании.

«Матч не был хорошим ни для кого. Разговоры об унижении кажутся мне неуважительными. «Барселона» была лучше и точка.

Это не критический, а сложный и трудный момент. Такое всегда случается по ходу сезона. Это было известно с самого начала. Это можно исправить за счет самоотдачи и правильного отношения. Игроки должны понять, что таких ошибок можно легко избегать.

Шанс есть у обеих команд. В таких матчах победа становится ближе, если ты выходишь вперед. В ла лиге такое тоже было — только в пользу другой команды», — цитирует Анчелотти Marca.

Команда тренера Карло Анчелотти проиграла финальный матч впервые с 2010 года.

«Барселона» в 14-й раз стала обладателем Суперкубка Испании. Это рекорд турнира. В активе «Реала» 12 побед, в том числе в прошлом сезоне.

Карло Анчелотти
ФК Барселона
ФК Реал
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1
 Барселона 16 13 2 1 35-6 41
2
 Реал 16 12 2 2 36-16 38
3
 Р. Сосьедад 17 11 2 4 26-18 35
4
 Вильярреал 17 8 4 5 20-13 28
5
 Бетис 16 8 4 4 19-13 28
6
 Атлетико 17 8 4 5 24-16 28
7
 Осасуна 17 8 3 6 17-16 27
8
 Атлетик 17 7 5 5 25-17 26
9
 Р. Вальекано 17 7 5 5 24-20 26
10
 Мальорка 17 6 4 7 14-16 22
11
 Жирона 17 5 6 6 26-27 21
12
 Валенсия 16 5 4 7 23-18 19
13
 Альмерия 17 5 3 9 18-26 18
14
 Эспаньол 17 3 8 6 21-26 17
15
 Вальядолид 17 5 2 10 13-25 17
16
 Сельта 17 4 5 8 17-28 17
17
 Хетафе 17 4 5 8 16-24 17
18
 Севилья 17 3 6 8 17-26 15
19
 Кадис 16 3 6 7 11-27 15
20
 Эльче 16 0 4 12 10-34 4
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13.01 23:00
Сельта – Вильярреал
 1 : 1
14.01 16:00
Вальядолид – Р. Вальекано
 0 : 1
14.01 18:15
Жирона – Севилья
 2 : 1
14.01 20:30
Осасуна – Мальорка
 1 : 0
14.01 23:00
Р. Сосьедад – Атлетик
 3 : 1
15.01 16:00
Хетафе – Эспаньол
 1 : 2
15.01 18:15
Альмерия – Атлетико
 1 : 1
16.01 23:00
Кадис – Эльче
 - : -
1.02 23:00
Бетис – Барселона
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