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Сегодня, 12:39

Иско отказался от предложения от клуба из Саудовской Аравии

Виктория Кравченко
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Полузащитник Иско отказался от предложения от саудовского «Аль-Халиджа», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Этот сезон 30-летний футболист начал в «Севильи», но в декабре 2022 года расторг контракт с клубом. Сообщалось, что карьеру он может продолжить в «Роме» и «Лацио».

Портал Transfermarkt оценивает экс-игрока сборной Испании в 9 миллионов евро.

Иско Аларкон (Иско)
0
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И В Н П +/- О
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 Барселона 16 13 2 1 35-6 41
2
 Реал 16 12 2 2 36-16 38
3
 Р. Сосьедад 17 11 2 4 26-18 35
4
 Вильярреал 17 8 4 5 20-13 28
5
 Бетис 16 8 4 4 19-13 28
6
 Атлетико 17 8 4 5 24-16 28
7
 Осасуна 17 8 3 6 17-16 27
8
 Атлетик 17 7 5 5 25-17 26
9
 Р. Вальекано 17 7 5 5 24-20 26
10
 Мальорка 17 6 4 7 14-16 22
11
 Жирона 17 5 6 6 26-27 21
12
 Валенсия 16 5 4 7 23-18 19
13
 Альмерия 17 5 3 9 18-26 18
14
 Эспаньол 17 3 8 6 21-26 17
15
 Вальядолид 17 5 2 10 13-25 17
16
 Сельта 17 4 5 8 17-28 17
17
 Хетафе 17 4 5 8 16-24 17
18
 Севилья 17 3 6 8 17-26 15
19
 Кадис 16 3 6 7 11-27 15
20
 Эльче 16 0 4 12 10-34 4
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38 тур
13.01 23:00
Сельта – Вильярреал
 1 : 1
14.01 16:00
Вальядолид – Р. Вальекано
 0 : 1
14.01 18:15
Жирона – Севилья
 2 : 1
14.01 20:30
Осасуна – Мальорка
 1 : 0
14.01 23:00
Р. Сосьедад – Атлетик
 3 : 1
15.01 16:00
Хетафе – Эспаньол
 1 : 2
15.01 18:15
Альмерия – Атлетико
 1 : 1
16.01 23:00
Кадис – Эльче
 - : -
1.02 23:00
Бетис – Барселона
 - : -
2.02 23:00
Реал – Валенсия
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 10
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 8
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 5
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 13 2 2
Гонсало Верду

Гонсало Верду

Эльче

 7 2 1
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 9 2 1
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