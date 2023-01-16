Иско отказался от предложения от клуба из Саудовской Аравии

Полузащитник Иско отказался от предложения от саудовского «Аль-Халиджа», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Этот сезон 30-летний футболист начал в «Севильи», но в декабре 2022 года расторг контракт с клубом. Сообщалось, что карьеру он может продолжить в «Роме» и «Лацио».

Портал Transfermarkt оценивает экс-игрока сборной Испании в 9 миллионов евро.