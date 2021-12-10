Винисиус заявил о своем намерении продолжать выступать за «Реал»

Нападающий «Реала» Винисиус заявил о своем намерении продолжать играть за «Королевский клуб».

«Лучше не вешать на меня никаких ценников. Я лучше останусь в «Реале» и продолжу играть за команду», — приводит Marca слова Винисиуса.

Винисиус выступает за «Реал» с лета 2018 года. В сезоне-2021/22 он забил 12 голов и отдал 7 результативных передач в 22 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.