Хави прокомментировал нападение болельщиков «Эспаньола» на игроков «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал нападение болельщиков «Эспаньола» на игроков его команды после завершения матча 34-го тура ла лиги.

«Барселона» обыграла «Эспаньол» (4:2) на выезде и досрочно стала чемпионом Испании-2022/23. После финального свистка футболисты «сине-гранатовых» собрались в центральном круге, чтобы отпраздновать завоевание титула, после чего фанаты хозяев выбежали на поле и попытались атаковать игроков, но те быстро покинули газон и убежали в подтрибунное помещение.

«Праздновать — это нормально, но мы понимаем, что мы не дома, нельзя проявлять неуважение. Я понимал, что ситуацию трудно контролировать, но я сказал игрокам отправляться в раздевалку. Мы праздновали не потому, что победили на стадионе «Эспаньола», а потому что выиграли титул. Я не видел, что там происходило, потому что покинул поле. Не стоит придавать этому значение и создавать споры. Я сказал, что мы должны продолжить праздновать в раздевалке, вместе, как семья. Мы не пытались кого-то спровоцировать. Просто праздновали победу в чемпионате, которая так важна для нас», — приводит Marca слова Хави.

«Барселона» стала чемпионом Испании в 27-й раз в истории клуба.