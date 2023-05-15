Фанаты «Эспаньола» прорвались на поле и помешали «Барселоне» отметить чемпионство
Болельщики «Эспаньола» помешали футболистам «Барселоны» отметить досрочную победу в чемпионате Испании.
«Сине-гранатовые» начали отмечать чемпионство после победы над «Эспаньолом» (4:2) в матче 34-го тура ла лиги. Игроки собрались около центрального круга стадиона RCDE Stadium, в то время как болельщики «бело-синих» выбежали на поле и побежали в сторону футболистов, из-за чего игрокам пришлось убежать в подтрибунное помещение.
Фанаты «Эспаньола» провели на газоне несколько минут, некоторые из них бросали различные предметы, включая стулья, в стюардов и охранников, которые пытались остановить беспорядки.
«Барселона» стала чемпионом Испании в 27-й раз в истории и завоевала титул впервые с сезона-2018/19.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|34
|27
|4
|3
|64-13
|85
|
2
|Реал
|34
|22
|5
|7
|70-32
|71
|
3
|Атлетико
|34
|21
|6
|7
|60-27
|69
|
4
|Р. Сосьедад
|34
|18
|8
|8
|45-31
|62
|
5
|Вильярреал
|34
|17
|6
|11
|52-35
|57
|
6
|Бетис
|33
|15
|7
|11
|40-37
|52
|
7
|Жирона
|34
|13
|9
|12
|54-48
|48
|
8
|Осасуна
|34
|13
|8
|13
|32-36
|47
|
9
|Севилья
|34
|13
|8
|13
|44-49
|47
|
10
|Атлетик
|34
|13
|8
|13
|44-38
|47
|
11
|Р. Вальекано
|33
|12
|10
|11
|40-42
|46
|
12
|Мальорка
|34
|12
|8
|14
|33-37
|44
|
13
|Сельта
|34
|10
|9
|15
|39-48
|39
|
14
|Валенсия
|34
|10
|7
|17
|38-41
|37
|
15
|Альмерия
|34
|10
|6
|18
|43-61
|36
|
16
|Кадис
|34
|8
|11
|15
|26-50
|35
|
17
|Вальядолид
|34
|10
|5
|19
|30-60
|35
|
18
|Хетафе
|34
|8
|10
|16
|30-43
|34
|
19
|Эспаньол
|34
|7
|10
|17
|42-60
|31
|
20
|Эльче
|34
|4
|7
|23
|26-64
|19
|12.05
|22:00
|
Мальорка – Кадис
|1 : 0
|13.05
|15:00
|
Р. Сосьедад – Жирона
|2 : 2
|13.05
|17:15
|
Осасуна – Альмерия
|3 : 1
|13.05
|19:30
|
Вильярреал – Атлетик
|5 : 1
|13.05
|22:00
|
Реал – Хетафе
|1 : 0
|14.05
|15:00
|
Сельта – Валенсия
|1 : 2
|14.05
|17:15
|
Эльче – Атлетико
|1 : 0
|14.05
|19:30
|
Вальядолид – Севилья
|0 : 3
|14.05
|22:00
|
Эспаньол – Барселона
|2 : 4
|15.05
|22:00
|
Бетис – Р. Вальекано
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|21
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|15
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|12
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|10
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|23
|3
|3
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|20
|3
|2
|
|
Флориан Лежен
Райо Вальекано
|29
|2
|4