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Сегодня, 00:24

Фанаты «Эспаньола» прорвались на поле и помешали «Барселоне» отметить чемпионство

Иван Торопцев
Корреспондент
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Футболисты «Барселоны» убегают от болельщиков «Эспаньола».
Футболисты «Барселоны» убегают от болельщиков «Эспаньола».
Фото AFP

Болельщики «Эспаньола» помешали футболистам «Барселоны» отметить досрочную победу в чемпионате Испании.

«Сине-гранатовые» начали отмечать чемпионство после победы над «Эспаньолом» (4:2) в матче 34-го тура ла лиги. Игроки собрались около центрального круга стадиона RCDE Stadium, в то время как болельщики «бело-синих» выбежали на поле и побежали в сторону футболистов, из-за чего игрокам пришлось убежать в подтрибунное помещение.

Фанаты «Эспаньола» провели на газоне несколько минут, некоторые из них бросали различные предметы, включая стулья, в стюардов и охранников, которые пытались остановить беспорядки.

Фото AFP
Фото Reuters

«Барселона» стала чемпионом Испании в 27-й раз в истории и завоевала титул впервые с сезона-2018/19.

Футболисты &laquo;Барселоны&raquo; завоевали чемпионский титул. «Барселона» вернулась на испанский трон. У сине-гранатовых первое чемпионство без Месси

Футбол
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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Барселона» победила «Эспаньол» и досрочно выиграла чемпионат Испании

Лапорта: «Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы вернуть Месси в «Барселону»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 34 27 4 3 64-13 85
2
 Реал 34 22 5 7 70-32 71
3
 Атлетико 34 21 6 7 60-27 69
4
 Р. Сосьедад 34 18 8 8 45-31 62
5
 Вильярреал 34 17 6 11 52-35 57
6
 Бетис 33 15 7 11 40-37 52
7
 Жирона 34 13 9 12 54-48 48
8
 Осасуна 34 13 8 13 32-36 47
9
 Севилья 34 13 8 13 44-49 47
10
 Атлетик 34 13 8 13 44-38 47
11
 Р. Вальекано 33 12 10 11 40-42 46
12
 Мальорка 34 12 8 14 33-37 44
13
 Сельта 34 10 9 15 39-48 39
14
 Валенсия 34 10 7 17 38-41 37
15
 Альмерия 34 10 6 18 43-61 36
16
 Кадис 34 8 11 15 26-50 35
17
 Вальядолид 34 10 5 19 30-60 35
18
 Хетафе 34 8 10 16 30-43 34
19
 Эспаньол 34 7 10 17 42-60 31
20
 Эльче 34 4 7 23 26-64 19
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12.05 22:00
Мальорка – Кадис
 1 : 0
13.05 15:00
Р. Сосьедад – Жирона
 2 : 2
13.05 17:15
Осасуна – Альмерия
 3 : 1
13.05 19:30
Вильярреал – Атлетик
 5 : 1
13.05 22:00
Реал – Хетафе
 1 : 0
14.05 15:00
Сельта – Валенсия
 1 : 2
14.05 17:15
Эльче – Атлетико
 1 : 0
14.05 19:30
Вальядолид – Севилья
 0 : 3
14.05 22:00
Эспаньол – Барселона
 2 : 4
15.05 22:00
Бетис – Р. Вальекано
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 21
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 15
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 12
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 10
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 9
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 23 3 3
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 20 3 2
Флориан Лежен

Флориан Лежен

Райо Вальекано

 29 2 4
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