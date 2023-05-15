Фанаты «Эспаньола» прорвались на поле и помешали «Барселоне» отметить чемпионство

Болельщики «Эспаньола» помешали футболистам «Барселоны» отметить досрочную победу в чемпионате Испании.

«Сине-гранатовые» начали отмечать чемпионство после победы над «Эспаньолом» (4:2) в матче 34-го тура ла лиги. Игроки собрались около центрального круга стадиона RCDE Stadium, в то время как болельщики «бело-синих» выбежали на поле и побежали в сторону футболистов, из-за чего игрокам пришлось убежать в подтрибунное помещение.

Фанаты «Эспаньола» провели на газоне несколько минут, некоторые из них бросали различные предметы, включая стулья, в стюардов и охранников, которые пытались остановить беспорядки.

Фото AFP

Фото Reuters

«Барселона» стала чемпионом Испании в 27-й раз в истории и завоевала титул впервые с сезона-2018/19.