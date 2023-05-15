Полузащитник «Барселоны» Гави опроверг слухи о том, что он может продолжить карьеру в АПЛ

Полузащитник «Барселоны» Гави опроверг информацию о том, что он может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Ранее сообщалось, что 18-летним испанцем интересуется «Челси» и ряд других клубов АПЛ.

«Я выиграл свое первое чемпионство, «Барселона» — клуб моей мечты. Надеюсь, впереди у меня еще много побед с этой командой», — сказал Гави в интервью клубному телевидению «сине-гранатовых».

Гави — воспитанник «Барселоны». В сезоне-2022/23 футболист забил 2 гола и сделал 6 результативных передач в 45 матчах за команду во всех турнирах.