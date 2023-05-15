Полузащитник «Барселоны» Гави опроверг слухи о том, что он может продолжить карьеру в АПЛ
Полузащитник «Барселоны» Гави опроверг информацию о том, что он может продолжить карьеру в чемпионате Англии.
Ранее сообщалось, что 18-летним испанцем интересуется «Челси» и ряд других клубов АПЛ.
«Я выиграл свое первое чемпионство, «Барселона» — клуб моей мечты. Надеюсь, впереди у меня еще много побед с этой командой», — сказал Гави в интервью клубному телевидению «сине-гранатовых».
Гави — воспитанник «Барселоны». В сезоне-2022/23 футболист забил 2 гола и сделал 6 результативных передач в 45 матчах за команду во всех турнирах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|34
|27
|4
|3
|64-13
|85
|
2
|Реал
|34
|22
|5
|7
|70-32
|71
|
3
|Атлетико
|34
|21
|6
|7
|60-27
|69
|
4
|Р. Сосьедад
|34
|18
|8
|8
|45-31
|62
|
5
|Вильярреал
|34
|17
|6
|11
|52-35
|57
|
6
|Бетис
|33
|15
|7
|11
|40-37
|52
|
7
|Жирона
|34
|13
|9
|12
|54-48
|48
|
8
|Осасуна
|34
|13
|8
|13
|32-36
|47
|
9
|Севилья
|34
|13
|8
|13
|44-49
|47
|
10
|Атлетик
|34
|13
|8
|13
|44-38
|47
|
11
|Р. Вальекано
|33
|12
|10
|11
|40-42
|46
|
12
|Мальорка
|34
|12
|8
|14
|33-37
|44
|
13
|Сельта
|34
|10
|9
|15
|39-48
|39
|
14
|Валенсия
|34
|10
|7
|17
|38-41
|37
|
15
|Альмерия
|34
|10
|6
|18
|43-61
|36
|
16
|Кадис
|34
|8
|11
|15
|26-50
|35
|
17
|Вальядолид
|34
|10
|5
|19
|30-60
|35
|
18
|Хетафе
|34
|8
|10
|16
|30-43
|34
|
19
|Эспаньол
|34
|7
|10
|17
|42-60
|31
|
20
|Эльче
|34
|4
|7
|23
|26-64
|19
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|12.05
|22:00
|
Мальорка – Кадис
|1 : 0
|13.05
|15:00
|
Р. Сосьедад – Жирона
|2 : 2
|13.05
|17:15
|
Осасуна – Альмерия
|3 : 1
|13.05
|19:30
|
Вильярреал – Атлетик
|5 : 1
|13.05
|22:00
|
Реал – Хетафе
|1 : 0
|14.05
|15:00
|
Сельта – Валенсия
|1 : 2
|14.05
|17:15
|
Эльче – Атлетико
|1 : 0
|14.05
|19:30
|
Вальядолид – Севилья
|0 : 3
|14.05
|22:00
|
Эспаньол – Барселона
|2 : 4
|15.05
|22:00
|
Бетис – Р. Вальекано
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|21
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|15
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|12
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|10
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|23
|3
|3
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|20
|3
|2
|
|
Флориан Лежен
Райо Вальекано
|29
|2
|4
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