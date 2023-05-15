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Сегодня, 01:26

Хави о чемпионстве «Барселоны»: «Невероятное чувство. У нас за спиной 10 месяцев тяжелой работы»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Хави.
Фото AFP

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Эспаньолом» (4:2) в матче 34-го тура ла лиги, благодаря которой «сине-гранатовые» досрочно стали чемпионами Испании.

«Это невероятное ощущение, у нас за спиной 10 месяцев тяжелой работы, мы многим пожертвовали. Невероятная работа. Мы должны продолжать идти по этому же пути ради фанатов, клуба, стабильности нашего проекта. Спасибо моим родным, жене, родителям, братьям, моему тренерскому штабу, который сильно пострадал от критики за это время. В Испании критика — это норма, я прошел через это, еще будучи игроком. Я очень упрямый человек, а награды приходят благодаря упорной и хорошей работе. Мы смогли убедить игроков в том, что они способны на победы», — приводит Sport.es слова Хави.

«Барселона» стала чемпионом Испании в 27-й раз в истории. Хави впервые завоевал этот титул с клубом в статусе тренера.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 34 27 4 3 64-13 85
2
 Реал 34 22 5 7 70-32 71
3
 Атлетико 34 21 6 7 60-27 69
4
 Р. Сосьедад 34 18 8 8 45-31 62
5
 Вильярреал 34 17 6 11 52-35 57
6
 Бетис 33 15 7 11 40-37 52
7
 Жирона 34 13 9 12 54-48 48
8
 Осасуна 34 13 8 13 32-36 47
9
 Севилья 34 13 8 13 44-49 47
10
 Атлетик 34 13 8 13 44-38 47
11
 Р. Вальекано 33 12 10 11 40-42 46
12
 Мальорка 34 12 8 14 33-37 44
13
 Сельта 34 10 9 15 39-48 39
14
 Валенсия 34 10 7 17 38-41 37
15
 Альмерия 34 10 6 18 43-61 36
16
 Кадис 34 8 11 15 26-50 35
17
 Вальядолид 34 10 5 19 30-60 35
18
 Хетафе 34 8 10 16 30-43 34
19
 Эспаньол 34 7 10 17 42-60 31
20
 Эльче 34 4 7 23 26-64 19
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12.05 22:00
Мальорка – Кадис
 1 : 0
13.05 15:00
Р. Сосьедад – Жирона
 2 : 2
13.05 17:15
Осасуна – Альмерия
 3 : 1
13.05 19:30
Вильярреал – Атлетик
 5 : 1
13.05 22:00
Реал – Хетафе
 1 : 0
14.05 15:00
Сельта – Валенсия
 1 : 2
14.05 17:15
Эльче – Атлетико
 1 : 0
14.05 19:30
Вальядолид – Севилья
 0 : 3
14.05 22:00
Эспаньол – Барселона
 2 : 4
15.05 22:00
Бетис – Р. Вальекано
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 21
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 15
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 12
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 10
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 9
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 23 3 3
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 20 3 2
Флориан Лежен

Флориан Лежен

Райо Вальекано

 29 2 4
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