Хави о чемпионстве «Барселоны»: «Невероятное чувство. У нас за спиной 10 месяцев тяжелой работы»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Эспаньолом» (4:2) в матче 34-го тура ла лиги, благодаря которой «сине-гранатовые» досрочно стали чемпионами Испании.

«Это невероятное ощущение, у нас за спиной 10 месяцев тяжелой работы, мы многим пожертвовали. Невероятная работа. Мы должны продолжать идти по этому же пути ради фанатов, клуба, стабильности нашего проекта. Спасибо моим родным, жене, родителям, братьям, моему тренерскому штабу, который сильно пострадал от критики за это время. В Испании критика — это норма, я прошел через это, еще будучи игроком. Я очень упрямый человек, а награды приходят благодаря упорной и хорошей работе. Мы смогли убедить игроков в том, что они способны на победы», — приводит Sport.es слова Хави.

«Барселона» стала чемпионом Испании в 27-й раз в истории. Хави впервые завоевал этот титул с клубом в статусе тренера.