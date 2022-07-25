Хави попросил де Йонга снизить зарплату в «Барселоне» почти в два раза

Главный тренер «Барселоны» Хави провел встречу с полузащитником Френки де Йонгом, сообщает издание AS.

По данным источника, Хави заявил, что рассчитывает на 25-летнего футболиста и считает его важным игроком команды. Главный тренер намерен пробовать голландца на других позициях, в частности, в центре защиты.

Кроме того, сообщается, что Хави сказал де Йонгу, что если он хочет остаться в «Барселоне», то должен снизить зарплату почти в два раза.

В прошедшем сезоне полузащитник забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач в 45 матчах за каталонцев во всех турнирах. Контракт де Йонга с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.