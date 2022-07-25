Хави попросил де Йонга снизить зарплату в «Барселоне» почти в два раза
Главный тренер «Барселоны» Хави провел встречу с полузащитником Френки де Йонгом, сообщает издание AS.
По данным источника, Хави заявил, что рассчитывает на 25-летнего футболиста и считает его важным игроком команды. Главный тренер намерен пробовать голландца на других позициях, в частности, в центре защиты.
Кроме того, сообщается, что Хави сказал де Йонгу, что если он хочет остаться в «Барселоне», то должен снизить зарплату почти в два раза.
В прошедшем сезоне полузащитник забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач в 45 матчах за каталонцев во всех турнирах. Контракт де Йонга с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
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11
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12
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|0
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
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|0
|0-0
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20
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|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
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