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Болельщики «Атлетико» выступили против перехода Роналду: «Мы не место для сбора мусора»

Болельщики «Атлетико» выступили против перехода Роналду в мадридский клуб
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Болельщики «Атлетико» выступили против перехода нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в мадридский клуб этим летом.

По данным Mirror, фанаты «матрасников» запустили в Twitter хэштег #ContraCR7 (прим. — ПротивCR7). Таким образом болельщики выражают свое недовольство возможным подписанием Роналду и хотят повлиять на решение клуба.

«Если этот человек придет в мой «Атлетико», я отменю две свои подписки. Мы не место для сбора мусора», — написал один из болельщиков в Twitter.

«Это касается не только болельщиков «Атлетико», фанаты каждого клуба должны отвергнуть Роналду», — отметил другой пользователь соцсети.

«Клоун, который олицетворяет все, что не является «Атлетико». Он разрушит раздевалку, болельщиков и все, к чему прикоснется. Его даже не поддерживают в спортивном плане, он в явном упадке», — написал один из болельщиков клуба.

Напомним, что Роналду выступал за принципиальных соперников «Атлетико» — «Реал» — с 2009 по 2018 год.

Ранее Daily Mail сообщал, что нападающий «МЮ» готов перейти в «Атлетико». Также информировалось, что мадридский клуб готов прекратить сотрудничество с форвардом Антуаном Гризманном ради подписания 37-летнего португальца.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в августе 2021 года. В прошлом сезоне форвард забил 24 гола и сделал три результативных передачи в 37 матчах за клуб во всех турнирах.

Его контракт с английской командой рассчитан до 2023 года.

Источник: https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/atletico-madrid-ronaldo-transfer-protest-27565037
Криштиану Роналду
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