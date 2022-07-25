Болельщики «Атлетико» выступили против перехода Роналду: «Мы не место для сбора мусора»
Болельщики «Атлетико» выступили против перехода нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в мадридский клуб этим летом.
По данным Mirror, фанаты «матрасников» запустили в Twitter хэштег #ContraCR7 (прим. — ПротивCR7). Таким образом болельщики выражают свое недовольство возможным подписанием Роналду и хотят повлиять на решение клуба.
«Если этот человек придет в мой «Атлетико», я отменю две свои подписки. Мы не место для сбора мусора», — написал один из болельщиков в Twitter.
«Это касается не только болельщиков «Атлетико», фанаты каждого клуба должны отвергнуть Роналду», — отметил другой пользователь соцсети.
«Клоун, который олицетворяет все, что не является «Атлетико». Он разрушит раздевалку, болельщиков и все, к чему прикоснется. Его даже не поддерживают в спортивном плане, он в явном упадке», — написал один из болельщиков клуба.
Напомним, что Роналду выступал за принципиальных соперников «Атлетико» — «Реал» — с 2009 по 2018 год.
Ранее Daily Mail сообщал, что нападающий «МЮ» готов перейти в «Атлетико». Также информировалось, что мадридский клуб готов прекратить сотрудничество с форвардом Антуаном Гризманном ради подписания 37-летнего португальца.
Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в августе 2021 года. В прошлом сезоне форвард забил 24 гола и сделал три результативных передачи в 37 матчах за клуб во всех турнирах.
Его контракт с английской командой рассчитан до 2023 года.
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9
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10
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11
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12
|Р. Вальекано
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13
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14
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15
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16
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17
|Кадис
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18
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19
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20
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Осасуна – Севилья
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Сельта – Эспаньол
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Вальядолид – Вильярреал
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Барселона – Р. Вальекано
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Кадис – Р. Сосьедад
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Валенсия – Жирона
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Альмерия – Реал
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Атлетик – Мальорка
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Хетафе – Атлетико
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Бетис – Эльче
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