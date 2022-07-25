«Барселона» просит Кунде набраться терпения и не переходить в «Челси»
«Барселона» просит Кунде не переходить в «Челси»
«Барселона» просит защитника «Севильи» Жюля Кунде набраться терпения и дождаться, пока каталонцы урегулируют сумму трансфера 23-летнего француза. Об этом сообщает The Independent.
Сам Кунде, несмотря на желание перебраться в «Барселону», не против перейти в «Челси». Лондонцы предлагают за француза больше, чем каталонцы.
В прошедшем сезоне Кунде забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу в 44 матчах за «Севилью» во всех турнирах. Действующий контракт защитника рассчитан до 2024 года.
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14
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|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
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|0
|0-0
|0
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16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Кадис
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|0
|0-0
|0
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18
|Альмерия
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|0
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|0
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19
|Вальядолид
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
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Хетафе – Атлетико
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|15.08
|22:30
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Бетис – Эльче
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