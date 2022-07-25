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«Барселона» просит Кунде набраться терпения и не переходить в «Челси»

«Барселона» просит Кунде не переходить в «Челси»
Руслан Минаев
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«Барселона» просит защитника «Севильи» Жюля Кунде набраться терпения и дождаться, пока каталонцы урегулируют сумму трансфера 23-летнего француза. Об этом сообщает The Independent.

Сам Кунде, несмотря на желание перебраться в «Барселону», не против перейти в «Челси». Лондонцы предлагают за француза больше, чем каталонцы.

В прошедшем сезоне Кунде забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу в 44 матчах за «Севилью» во всех турнирах. Действующий контракт защитника рассчитан до 2024 года.

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