Хави обратился к болельщикам «Барселоны» после назначения на пост главного тренера команды

Главный тренер «Барселоны» Хави опубликовал послание к болельщикам каталонского клуба.

«Дорогие кулес, я возвращаюсь домой, — написал Хави в Instagram. — Я возвращаюсь туда, где вырос. Возвращаюсь в клуб моей жизни. У меня нет слов, чтобы описать свои эмоции, которые я испытываю, получив возможность вновь защищать честь эмблемы, которая отпечаталась в моем сердце. Я могу вновь услышать болельщиков на «Камп Ноу».

Тренер поблагодарил каталонский клуб за оказанное доверие.

«Знаю, что возвращаюсь в «Барселону» в трудный момент, но принимаю этот вызов с огромным энтузиазмом. Буду работать и бороться вместе с вами, чтобы достичь тех мест, которые мы заслуживаем. Хочу выразить благодарность «Барселоне» и болельщикам за оказанное доверие. История продолжается», — написал он.

«Барселона» объявила о назначении Хави главным тренером команды в ночь с 5-го на 6 ноября. Контракт с 41-летним испанцем рассчитан до 2024 года.

Хави является воспитанником «Барселоны», за основную команду которого играл с 1998-го по 2015 год. В составе каталонского клуба он восемь раз становился чемпионом Испании, шесть раз выигрывал Суперкубок Испании, три раза выигрывал Кубок Испании, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов, два раза становился обладателем Суперкубка УЕФА и дважды раза побеждал на клубном чемпионате мира.