Жиру: «Возвращение Бензема в сборную Франции внесло дисбаланс в игру команды»

Форвард «Милана» Оливье Жиру рассказал, как возвращение нападающего «Реала» Карима Бензема в сборной Франции повлияло на национальную команду.

«Возвращение Бензема в сборную Франции внесло дисбаланс в игру команды, — приводит слова Жиру L'Equipe. — Игрокам нужно было время, чтобы адаптироваться. Невозможно было сделать это в одночасье, особенно на чемпионате Европы. Я был бы признателен, если бы Дешам заранее сообщил мне о возвращении Карима в национальную команду. Но таково было его решение, и я могу это понять».

Бензема был отстранен от сборной Франции в 2015 году из-за скандала, связанного с шантажом полузащитника «Олимпиакоса» и национальной команды Матье Вальбуэна. Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ заявлял, что нападающий не вернется в национальную команду. Однако в 2020 году было объявлено о возвращении 33-летнего француза. На Евро-2020 он забил четыре мяча в четырех матчах.