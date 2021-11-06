«Барселона» объявила о возвращении Хави

«Барселона» на официальном сайте объявила о назначении на пост главного тренера Хави. Контракт рассчитан до конца текущего сезона и еще на два года.

«Это должна было случиться. Добро пожаловать домой», — говорится в сообщении в Twitter.

A legend on the pitch, with the soul of a manager pic.twitter.com/FFNvE98hNV — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 6, 2021

Ранее Хави работал главным тренером «Аль-Садда», который покинул на этой неделе.

Хави — воспитанник «Барселоны», он выступал за основную команду сине-гранатовых с 1998 по 2015 год, после чего перешел в «Аль-Садд», где завершил карьеру футболиста и начал работать тренером. Вместе с «Барселоной» Хави 8 раз становился чемпионом Испании, 6 раз выигрывал Суперкубок Испании, 4 раза выигрывал Лигу чемпионов, 3 раза становился обладателем Кубка Испании, а также по 2 раза побеждал на клубном чемпионате мира и в Суперкубке УЕФА.