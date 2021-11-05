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Чемпионат Испании: «Валенсия» — «Атлетико» и другие матчи 13-го тура

09:25
«Валенсия» на своем поле примет «Атлетико». Фото ФК «Атлетико»
«Валенсия» на своем поле примет «Атлетико». Фото ФК «Атлетико»
Теги:
13-й тур чемпионата Испании по футболу.

5 ноября, пятница

«Атлетик» — «Кадис» (23:00 мск)

Атлетик — Кадис

6 ноября, суббота

«Эспаньол» — «Гранада» (16:00)

Эспаньол — Гранада

«Сельта» — «Барселона» (18:15)

Сельта — Барселона

«Алавес» — «Леванте» (20:30)

Алавес — Леванте

«Реал» — «Райо Вальекано» (23:00)

Реал — Райо Вальекано

7 ноября, воскресенье

«Вильярреал» — «Хетафе» (16:00)

Вильярреал — Хетафе

«Валенсия» — «Атлетико» (18:15)

Валенсия — Атлетико

«Мальорка» — «Эльче» (20:30)

Мальорка — Эльче

«Осасуна» — «Реал Сосьедад» (20:30)

Осасуна — Реал Сосьедад

«Бетис» — «Севилья» (23:00)

Бетис — Севилья

Все матчи чемпионата Испании в прямом эфире и записи можно посмотреть на сайте ОККО Спорт.

Все о событиях в испанской ла лиге можно прочитать в разделе по этой ссылке.
Турнирная таблица чемпионата Испании — здесь.

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Сергей Ревенко все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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