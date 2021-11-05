13-й тур чемпионата Испании по футболу.

5 ноября, пятница

«Атлетик» — «Кадис» (23:00 мск)

6 ноября, суббота

«Эспаньол» — «Гранада» (16:00)

«Сельта» — «Барселона» (18:15)

«Алавес» — «Леванте» (20:30)

«Реал» — «Райо Вальекано» (23:00)

7 ноября, воскресенье

«Вильярреал» — «Хетафе» (16:00)

«Валенсия» — «Атлетико» (18:15)

«Мальорка» — «Эльче» (20:30)

«Осасуна» — «Реал Сосьедад» (20:30)

«Бетис» — «Севилья» (23:00)

Все матчи чемпионата Испании в прямом эфире и записи можно посмотреть на сайте ОККО Спорт.

Все о событиях в испанской ла лиге можно прочитать в разделе по этой ссылке.

Турнирная таблица чемпионата Испании — здесь.