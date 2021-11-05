Чемпионат Испании: «Валенсия» — «Атлетико» и другие матчи 13-го тура
09:25
13-й тур чемпионата Испании по футболу.
5 ноября, пятница
«Атлетик» — «Кадис» (23:00 мск)
6 ноября, суббота
«Эспаньол» — «Гранада» (16:00)
«Сельта» — «Барселона» (18:15)
«Алавес» — «Леванте» (20:30)
«Реал» — «Райо Вальекано» (23:00)
7 ноября, воскресенье
«Вильярреал» — «Хетафе» (16:00)
«Валенсия» — «Атлетико» (18:15)
«Мальорка» — «Эльче» (20:30)
«Осасуна» — «Реал Сосьедад» (20:30)
«Бетис» — «Севилья» (23:00)
Все матчи чемпионата Испании в прямом эфире и записи можно посмотреть на сайте ОККО Спорт.
Все о событиях в испанской ла лиге можно прочитать в разделе по этой ссылке.
Турнирная таблица чемпионата Испании — здесь.
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