Хави: «Чувствую, что готов к работе в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави на презентации в качестве наставника каталонского клуба рассказал о целях команды.

«Чувствую, что готов к работе в «Барселоне», — приводит слова Хави Mundo Deportivo. — Мое возвращение состоялось быстро, жизнь изменилась за три или четыре дня. Я постараюсь передать футболистам свой опыт. Наша цель состоит в том, чтобы помочь команде вновь наслаждаться игрой и завоевать трофеи. Я благодарен фанатам за их любовь и надеюсь отплатить им победами».

«Барселона» объявила о назначении Хави главным тренером команды в ночь с 5 на 6 ноября. Контракт с тренером рассчитан до 2024 года.

Хави является воспитанником «Барселоны», за основную команду которого играл с 1998 по 2015 год. В составе каталонского клуба он восемь раз становился чемпионом Испании, шесть раз выигрывал Суперкубок Испании, три раза выигрывал Кубок Испании, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов, два раза становился обладателем Суперкубка УЕФА и дважды побеждал на клубном чемпионате мира.