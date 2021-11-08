Хави проведет первую тренировку «Барселоны» 9 ноября
13:34
Главный тренер «Барселоны» Хави в ближайшее время начнет работу с каталонской командой сообщает Football Espana.
По информации источника, 41-летний специалист проведет первую тренировку команды 9 ноября.
«Барселона» объявила о назначении Хави главным тренером команды в ночь с 5 на 6 ноября. Контракт с тренером рассчитан до 2024 года. Презентация испанца состоится 8 ноября на стадионе «Камп Ноу».
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