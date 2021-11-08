«Барселона» провела презентацию Хави в качестве нового главного тренера команды

Хави официально стал главным тренером «Барселоны». Каталонский клуб провел официальную презентацию специалиста, которая прошла на стадионе «Камп Ноу».

The moment has arrived pic.twitter.com/OkSunDBzRk — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 8, 2021

О назначении Хави было объявлено ранее 6 ноября. Соглашение рассчитано до лета 2024 года. Он сменил на этом посту голландца Роналда Кумана.

And there it is! pic.twitter.com/yFdrGsEuNi — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 8, 2021

До этого Хави возглавлял катарский «Аль-Садд».

Хави провел большую часть карьеры, выступая за «Барселону» на позиции полузащитника. На его счету восемь побед в чемпионате Испании и четыре кубка Лиги чемпионов.