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«Барселона» провела презентацию Хави в качестве нового главного тренера команды

15:56
Хави. Фото ФК «Барселона».
Хави. Фото ФК «Барселона».
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Хави официально стал главным тренером «Барселоны». Каталонский клуб провел официальную презентацию специалиста, которая прошла на стадионе «Камп Ноу».

О назначении Хави было объявлено ранее 6 ноября. Соглашение рассчитано до лета 2024 года. Он сменил на этом посту голландца Роналда Кумана.

До этого Хави возглавлял катарский «Аль-Садд».

Хави провел большую часть карьеры, выступая за «Барселону» на позиции полузащитника. На его счету восемь побед в чемпионате Испании и четыре кубка Лиги чемпионов.

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Иван Шитик все материалы автора

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