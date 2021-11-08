«Барселона» провела презентацию Хави в качестве нового главного тренера команды
15:56
Хави официально стал главным тренером «Барселоны». Каталонский клуб провел официальную презентацию специалиста, которая прошла на стадионе «Камп Ноу».
О назначении Хави было объявлено ранее 6 ноября. Соглашение рассчитано до лета 2024 года. Он сменил на этом посту голландца Роналда Кумана.
До этого Хави возглавлял катарский «Аль-Садд».
Хави провел большую часть карьеры, выступая за «Барселону» на позиции полузащитника. На его счету восемь побед в чемпионате Испании и четыре кубка Лиги чемпионов.
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