Хабиб считает, что Конте должен заменить Зидана в «Реале»
11:12
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, кто, по его мнению, должен сменить Зинедина Зидана на посту главного тренера «Реала».
Боец в Instagram-аккаунте 433 написал, что французского специалист должен заменить Антонио Конте.
«Конте», — написал Нурмагомедов.
26 мая стало известно, что Конте покидает пост главного тренера «Интера», несмотря на то, что он привел команду к чемпионству. Также сообщалось, что Зидан близок к уходу из «Реала».
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