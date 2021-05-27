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Хабиб считает, что Конте должен заменить Зидана в «Реале»

11:12
Хабиб считает, что Конте должен заменить Зидана в «Реале». Фото Instagram
Хабиб считает, что Конте должен заменить Зидана в «Реале». Фото Instagram
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Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, кто, по его мнению, должен сменить Зинедина Зидана на посту главного тренера «Реала».

Боец в Instagram-аккаунте 433 написал, что французского специалист должен заменить Антонио Конте.

«Конте», — написал Нурмагомедов.

26 мая стало известно, что Конте покидает пост главного тренера «Интера», несмотря на то, что он привел команду к чемпионству. Также сообщалось, что Зидан близок к уходу из «Реала».

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